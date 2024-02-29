Путин рассказал, кому готов передать Россию

Президент высоко оценил роль участников СВО в жизни страны

При встрече с участниками специальной военной операции сердце наполняется гордостью. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, оглашая в четверг, 29 февраля, послание Федеральному собранию.

Российский лидер рассказал, что постоянно встречается с участниками СВО — это мужественные люди, "все они встали на защиту Родины", хотя порой это совсем молодые ребята.

Бойцы СВО "не отступят и не предадут", при этом не кичатся своими качествами, а потому именно они должны выходить на ведущие роли в работе с молодым поколением и в жизни государства в целом, подчеркнул Владимир Путин.

Президент заявил, что "таким людям можно передать в будущем и доверить Россию".

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