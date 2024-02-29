Художница связала крючком шедевры советского конструктивизма

Выставка открылась в Галерее Ходынка

В Галерее Ходынка открылась необычная выставка. Свой "конструктивный город" автор связала крючком.

Дом Мельникова, Шуховская башня, здание "Известий", даже тракторный завод в Челябинске. На каждую скульптуру ушли километры пряжи. Художница Надежда Богомолова выполнила главные здания эпохи конструктивизма в миниатюре, точно следуя нитью за оригиналом.

Выбрано два цвета: черный и белый. Однако это не обедняет идеи советских архитекторов, а придает им новую энергетику.

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