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Художница связала крючком шедевры советского конструктивизма

15:33
  • четверг
  • 29 февраля 2024

Выставка открылась в Галерее Ходынка

В Галерее Ходынка открылась необычная выставка. Свой "конструктивный город" автор связала крючком. 

Дом Мельникова, Шуховская башня, здание "Известий", даже тракторный завод в Челябинске. На каждую скульптуру ушли километры пряжи. Художница Надежда Богомолова выполнила главные здания эпохи конструктивизма в миниатюре, точно следуя нитью за оригиналом.

Выбрано два цвета: черный и белый. Однако это не обедняет идеи советских архитекторов, а придает им новую энергетику.

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Выставка "конструктивный город"
Выставка "конструктивный город"
Выставка "конструктивный город"
Выставка "конструктивный город"
Выставка "конструктивный город"
Выставка "конструктивный город"
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