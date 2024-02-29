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Путин: кадровую программу "Время героев" запустят для участников СВО

14:25
  • четверг
  • 29 февраля 2024

Они должны выходить на первый план в жизни страны

Уже с пятницы, 1 марта, участники специальной военной операции смогут подать заявление на участие в специальной кадровой программе "Время героев". Об этом рассказал президент России Владимир Путин, оглашая в четверг, 29 февраля, послание Федеральному собранию.

Глава государства уточнил, что участниками программы могут стать военнослужащие с высшим образованием и управленческим опытом независимо от звания. Они получат приоритетное право на образование в лучших российских вузах. Желающие продолжить военную карьеру получат приоритетное право продвижения при поступлении на офицерские курсы.

Их наставниками станут, в частности, главы российских регионов и члены правительства. В дальнейшем программу расширят.

Ветераны специальной военной операции должны выходить на ведущие позиции в обществе, образовании, госкомпаниях, бизнесе и государственном управлении, подчеркнул российский лидер.

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