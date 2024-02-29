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Путин завершил послание словами "Верю в будущее России"

14:23
  • четверг
  • 29 февраля 2024

Оглашение послания длилось больше двух часов

Владимир Путин в четверг, 29 февраля, обратился с посланием к Федеральному собранию. Оно стало самым продолжительным за все время его президентства — свыше двух часов.

В ходе послания президент затронул множество важнейших тем, в том числе вопросы отношений с Западом, социальной поддержки населения, многодетных семей и участников СВО. 

Завершил послание президент фразой: "Мы — одна большая семья, мы вместе, а потому сделаем все так, как планируем и хотим сделать, как мечтаем. Верю в наши победы и успехи, в будущее России!"

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