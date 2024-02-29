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Путин предложил сформировать шестилетний финансовый план России

14:36
  • четверг
  • 29 февраля 2024

У страны есть ресурсы для достижения обозначенных целей

До конца года все новые нацпроекты должны быть утверждены и скоординированы между собой. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию.

Российский лидер предложил сформировать шестилетний финансовый план страны. Он отметил, что у России есть ресурсы и возможности для достижения обозначенных целей, передает РИА Новости.

Ранее во время оглашения послания Путин заявил, что к 2030 году МРОТ должен вырасти практически в два раза и составить 35 тысяч рублей. Темпы и качество экономического роста в России позволяют надеяться, что страна может войти в четверку ведущих мировых экономик.

По словам главы государства, в 2023 году российская экономика росла темпами выше мировой, опередив страны "Большой семерки".

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