Путин поручил развивать транспортную систему в регионах

Транспортная инфраструктура обеспечит развитие туризма в регионах

Регионы должны стать более доступными с точки зрения транспорта. Для этого акценты будут сделаны на развитии региональных дорог. Об этом заявил президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию. Он подчеркнул, что развитие транспорта будет способствовать развитию внутреннего туризма. И к 2030 году эта отрасль должна будет приносить до 5 процентов ВВП.

Чтобы охватить всю страну, нужно развивать сферу авиаперелетов. За шесть лет предлагается модернизировать 75 аэропортов. Кроме того, необходимо обновить воздушный парк авиакомпаний. И делать это придется с помощью самолетов отечественного производства.

Владимир Путин напомнил и про строительство высокоскоростных дорог. Первой станет ВСМ, которая соединит Москву и Санкт-Петербург. А далее трассы должны потянутся в Казань, на Урал, к морю и в Минск.

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