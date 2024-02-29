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Пожар в США перекинулся уже на второй штат

14:32
  • четверг
  • 29 февраля 2024

Из Техаса огонь распространился на Оклахому

Бушующий в Техасе лесной пожар перекинулся на Оклахому. Об этом сообщает CNN. Огонь охватил уже часть второго штата и власти начали эвакуацию жителей. По данным на полдень среды, огонь уничтожил 13 тысяч гектаров в Оклахоме. 

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Есть информация о том, что уничтожено несколько домов. И пока остановить распространение огня не удается - в регионе стоит жаркая и засушливая погода. 

Пожар вспыхнул 26 февраля. За это время он уничтожил 343 тысячи гектаров в Техасе. Накануне в штате было объявлено чрезвычайное положение. Завод, который производил ядерные боеприпасы, был вынужден приостановить свою работу.  

 

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