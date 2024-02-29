Специалисты рассказали, зачем нужно тестовое голосование 2 марта перед выборами

Специалисты проверят работоспособность системы

Второго марта с 10:00 до 14:00 систему электронного голосования протестируют при высоких нагрузках. Жители Москвы ответят на важный для столицы вопрос - нужно ли вырубать тополя, чтобы избавиться от пуха.

"Система электронного голосования включает в себя онлайн-голосование, терминалы на избирательных участках и электронный список избирателей. Специалистам необходимо убедиться, что все эти компоненты будут работать корректно в ходе реальных выборов. Для этого они специально создадут имитацию возможных сбоев и отработают сценарии их устранения", – сообщается на портале mos.ru.

Специалисты получат возможность проверить работоспособность системы в ситуации, которая ожидается в ходе полномасштабных выборов главы государства.

"На некоторых участках дополнительно проведут стресс-тест, чтобы отработать порядок действий в экстренной ситуации. Для этого на время специально отключат связь или электричество. Непрерывность процесса голосования на участках обеспечивается за счет дополнительных устройств с SIM-картой и автономным питанием. Кроме того, проверят и подготовку службы технической поддержки, куда члены избирательной комиссии могут обращаться, если в ходе голосования они зафиксируют технические неполадки", – сообщается в материале.

Тестовое онлайн-голосование будет доступно на странице elec.mos.ru.

Накануне председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что более трех миллионов заявок от избирателей поступило на дистанционное электронное голосование на выборах президента.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Предвыборная кампания сейчас в самом разгаре.

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