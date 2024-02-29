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Матвиенко заверила в наличии средств на все поручения Путина

15:15
  • четверг
  • 29 февраля 2024

В послании Федсобранию президент осветил целый спектр вопросов

Каждая озвученная президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию цифра уже до рубля просчитана. Такое заявление сделала в четверг, 29 февраля, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По завершении оглашения послания главы государства Матвиенко отметила, что оно было масштабным, фундаментальным, программным — ни одна тема не осталась без внимания.

При этом спикер верхней палаты российского парламента заверила, что каждая инициатива российского лидера "продумана, взвешена и обеспечена источниками".

Валентина Матвиенко уточнила, что Совет Федерации уже 5 марта утвердит на совете палаты меры по реализации послания президента Владимира Путина.

Министр финансов России Антон Силуанов, в свою очередь, заявил, что ресурсы, необходимые для выполнения поручение Владимира Путина в рамках его послания Федсобранию, будут учтены в этом году при подготовке проекта федерального бюджета, сообщает ТАСС.

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