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На Западе рассказали о вражде Шольца и Макрона из-за помощи ВСУ

15:16
  • четверг
  • 29 февраля 2024

Политики поссорились из-за того, кто больше тратит

Противоречия между Францией и Германией о поддержке Украине перерастают из разногласий в практически открытую вражду между французским президентом Эмманюэлем Макроном и главой кабмина ФРГ Олафом Шольцем. Об этом в четверг, 29 февраля, пишет Politico.
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Как отмечает издание, "немецкие чиновники жалуются, что, хотя Макрон готов жестко высказываться по Украине, за этим не следует достаточных действий, сравнимых с тем, что предпринимает Берлин".

С другой стороны, Politico пишет про нерешительность Берлина в вопросе передачи Киеву ракет Taurus – якобы после саммита в Париже Макрон "начал преследовать" Шольца за "историческую нерешительность" Германии.

В преддверии саммита по Украине, организованного в Париже, источники утверждали, что таким образом Эмманюэль Макрон хочет послать Москве сигнал о том, что в Европе нет усталости от Украины.

Однако конференция по Украине в Париже, заявленная как мирная, не приблизила политическое урегулирование конфликта. Глава правительства Словакии Роберт Фицо отмечал, что участники мероприятия были настроены "любой ценой поддерживать войну, любой ценой сделать все, чтобы эта война продолжалась".

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