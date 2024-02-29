Британия начала готовиться к похоронам Карла III

В стране разработали план на случай смерти монарха

Власти Великобритании составили план действий на случай смерти монарха. Карл III сейчас проходит лечение от рака. Однако сценарий его похорон написан. Он получил название "Мост Менай", сообщает издание Express.

В плане прописали как именно будет объявлено о смерти короля. Первыми это известие получат премьер-министр и высокопоставленные чиновники. Потом уже об этом объявят в телевизионном эфире. Также в документах прописано - как будут проходить похороны, и что нужно будет делать в период траура.

После смерти Карла III королем будет провозглашен принц Уильям. После этого он выступит с обращением к нации.

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