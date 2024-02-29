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Российская ПВО уничтожила дрон ВСУ под Белгородом

15:14
  • четверг
  • 29 февраля 2024

Атаку пресекли около 12.50

Попытка киевского режима атаковать объекты на территории России пресечена силами противовоздушной обороны. Украинский дрон сбит над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.

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По данным военного ведомства, дежурные средства ПВО обнаружили воздушную цель около 12.50 мск. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа был уничтожен.

По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, система ПВО сработала в Краснояружском районе. Глава региона написал в Telegram, что БПЛА самолетного типа сбит в районе села Илек-Пеньковка. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

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