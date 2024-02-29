Собянин: Послание Путина четко задает стратегию развития России

Задачи, поставленные президентом, начнут исполнять уже в ближайшее время

За выступлением российского президента без преувеличения следили во всём мире. В Гостином дворе главу государства слушали депутаты и сенаторы, губернаторы и члены правительства, региональные руководители.

И первая реакция на его слова последовала незамедлительно. Задачи, поставленные Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, начнут исполнять уже в ближайшее время. Так, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице уже реализуются масштабные проекты, связанные с различными сферами экономики.

"Это такое неординарное послание. Это, по сути, четкое развитие страны на ближайшие 5 лет. Это очень важно. И все его направления, начиная от развития транспорта, образования, развития социальной сферы, промышленности - они напрямую касаются Москвы", - отметил Собянин.

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