Во Франции призвали готовиться к третьей мировой войне

Заявление сделал бывший премьер страны Мануэль Вальс

Плотно забуксовавшие планы Зеленского перевернуть ситуацию на фронте заставили европейских политиков шевелить умом. Каждый справляется с задачей в меру способностей. Четвертый день лидеры стран ЕС пытаются откреститься от планов французского президента отправлять военных НАТО на Украину. В этой компании - Венгрия, Словакия, Чехия, Швеция, Испания и Германия. Канцлер Олаф Шольц, возможно, впервые за всё время на посту решительно пошёл против популярной в Бундестаге идеи отправить Киеву не только дальнобойное оружие, но и немецких солдат.

Куда медленнее получается выстраивать логические цепочки у финнов. Глава оборонного комитета Финляндии Юкка Копра заявил, что его страна не против использования своего оружия для ударов по территории России. Понять в Хельсинки, что это равно началу масштабного военного конфликта, пока не могут.

И, наконец, последние в гонке за здравый смысл - британцы. "Дейли Мейл" в среду опубликовало материал, где некие "диванные эксперты" долго рассуждают про лёгкую победу НАТО над Россией. Прилагаются к статье карты военных действий.

Затормозить не получается и у французов. Бывший премьер-министр страны Мануэль Вальс и подавно предлагает готовиться к третьей мировой. Победа России на Украине неминуемо будет означать её начало, уверен он. Невоенный сценарий при такой риторике действительно трудно просматривается. Возможные переговоры Москвы и Киева ещё на стадии обсуждения саботируют украинские власти. И когда они говорят о том, какую ценность для них представляет жизнь каждого украинского солдата, уже ясно - нулевую.

Но готовность организовать мирные переговоры, тем не менее, демонстрируют сразу несколько стран: Швейцария, ряд государств Латинской Америки, Турция и Китай. Неожиданно с конструктивной инициативой выступил австрийский канцлер.

"Бразилия, Индия, Китай, государства южной Африки - все эти страны обладают влиянием на президента Путина. Они могли бы способствовать окончанию войны. Мира без Путина не будет. Поэтому, если будет нужно, я готов снова провести переговоры с президентом России", - заявил Карл Нехаммер.

К сожалению, в Европе сегодня нет хотя бы одного политика, мнение которого обладало бы весом, а опыт вызывал уважение. Того, кто объяснил бы разгоняющим военную тему коллегам помладше, к каким последствиям ведут их высказывания. Такой фигуры нет и в Соединённых Штатах. Джо Байден накануне снова проходил психологическую экспертизу. Что сказали ему врачи, никто не узнает. Но сам лидер США диагнозом доволен.

В Киеве и подавно ничего не могут предложить для выхода из тупиковой ситуации. Но "украинский вопрос" не должен уходить из топов информационной повестки. И в четверг, чтобы хоть как-то порадовать население красивыми картинками, в Лондон отправили жену Зеленского. Чтобы она позировала в классических интерьерах с Камиллой Паркер Боул, новой королевой Великобритании.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"