Путин подтвердил отправку ракет "Сармат" российским военным

Россия скоро продемонстрирует их в районах базирования на боевом дежурстве

Первые серийные тяжелые баллистические ракеты "Сармат" поставлены в войска, Россия скоро продемонстрирует их в районах базирования на боевом дежурстве. Об этом в четверг, 29 февраля, рассказал президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Глава государства также отметил, что гиперзвуковой авиационный комплекс "Кинжал" уже успешно применяется в зоне спецоперации для поражения "особо важных целей".

Кроме того, подходят к завершению испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон". Они подтвердили свои уникальные характеристики, подчеркнул Владимир Путин.

В Министерстве обороны России ранее рассказали, что российские силы ядерного сдерживания обеспечены инфраструктурой в полном объеме. В частности, есть все необходимое для постановки на боевое дежурство шахтных пусковых установок стратегических ракетных комплексов "Ярс", "Авангард" и "Сармат" в Калужской, Оренбургской областях и Красноярском крае.

До того британские СМИ писали, что "Путин поставил на боевое дежурство гиперзвуковую ядерную ракету, способную стереть с лица земли Лондон за шесть минут". "Сармат" ("Сатана II") может доставить до 15 боеголовок в любую точку земного шара.

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