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Песков объяснил продолжительность послания Путина

15:31
  • четверг
  • 29 февраля 2024

Это во многом предвыборная программа кандидата в президенты России

Нынешнее послание главы государства Владимира Путина Федеральному собранию - во многом предвыборная программа кандидата в президенты России. Этим и обусловлена его продолжительность, пояснил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Обращение Путина к Федеральному собранию 29 февраля 2024 года стало рекордным по продолжительности – оно длилось 2 часа и 6 минут. Мероприятие состоялось в Гостином Дворе, напоминает ТАСС.

Президент сделал ряд важных заявлений – в частности, о запуске новых нацпроектов "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Молодежь России", "Кадры" и "Экономика данных". Предыдущий рекорд по продолжительности послания Федеральному собранию был поставлен Путиным в 2018 году, тогда выступление длилось 1 час 55 минут.

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