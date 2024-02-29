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США и Великобритании пришлось подстраивать даты выборов под Россию

15:56
  • четверг
  • 29 февраля 2024

Лондон и Вашингтон боятся "российского вмешательства"

США и Великобритания провели переговоры насчет рисков для безопасности, которые могут возникнуть в случае одновременного проведения выборов в этих государства. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
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По словам собеседников агентства, Лондон и Вашингтон боятся, что иностранные государства, особенно Россия, якобы могут использовать эту возможность для вмешательства в выборы или даже для военной агрессии.

У Великобритании имеется определенная свобода действий в назначении даты выборов, чтобы исключить совпадение с США, хотя выборы должны быть назначены до 25 января 2025 года, указывают источники. По их словам, это и стало предметом переговоров.

Тем временем в России уже фиксируют попытки Запада вмешаться в выборы российского президента. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов зарубежного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что посольство США в Москве активно использует свои русскоязычные информационные ресурсы в этих целях.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия запросила у американской стороны усиление мер безопасности у российских дипломатических миссий в связи с предстоящими выборами.

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