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На "Уроке цифры" дети узнают о технологиях тестирования от специалистов IT-отрасли

15:37
  • четверг
  • 29 февраля 2024

Урок направлен на развитие ключевых компетенций цифровой экономики у школьников

С 1 по 31 марта 2024 года в рамках всероссийского образовательного проекта "Урок цифры" запланировано проведение мероприятия по теме "Технологии тестирования".

Организаторами проекта выступают Минцифры России, Минпросвещения России, АНО "Цифровая экономика" и фирма "1С" в партнерстве с ключевыми российскими организациями сферы информационных технологий.

Урок адресован учащимся 1-11 классов и направлен на развитие ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, а также их раннюю профориентацию в сфере информационных технологий.

Цель урока сформировать представление обучающихся о тестировании программного обеспечения, его этапах, об основных видах и инструментах, о практических приемах проведения тестирования различных цифровых объектов, о навыках и умениях, которые требуются тестировщику в работе.

1 марта 2024 года в 10:00 на сайте проекта урокцифры.рф запланировано проведение вебинара для педагогов.

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