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Украинская участница "Мисс Европа-2024" пожаловалась на организаторов

16:11
  • четверг
  • 29 февраля 2024

Девушка считает, что ее специально заставляли здороваться с россиянкой

Украинка, которая принимала участие в конкурсе "Мисс Европа -2024" пожаловалась на организаторов. Милена Мельничук записала гневное видео, в котором заявила, что ее специально "сталкивали" с российской участницей. Об этом пишет "Московский комсомолец". 

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Мельничук утверждает, что ее принуждали фотографироваться с Розой Гадиевой. А когда она отказывалась, то угрожали. Кроме того девушкам сшили похожие платья. А хореограф поставил украинку рядом с россиянкой и запретил перемещаться. 

Украинка также сообщила, что после завершения конкурса участница из Белоруссии начала ей угрожать. И это, якобы, слышал весь автобус. Видео возмущения украинки появилось после того, как стало известно, что на конкурсе победила девушка из России Роза Гадиева. 

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Роза Гадиева
Роза Гадиева
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