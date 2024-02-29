ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

США готовятся к прямому конфликту с Россией после поражения Украины

16:16
  • четверг
  • 29 февраля 2024

В Вашингтоне столкновение считают неизбежным

Столкновение США и НАТО с Россией после краха Украины неизбежно. В этом убежден экс-глава Пентагона Марк Эспер.

Пентагон передаст Украине высокоточные реактивные снаряды GLSDB
Пентагон раскрыл число обученных странами Запада украинских военных

Как пишет бывший министр в статье для CNN, Россия не остановится после того, как добьется успеха на Украине. Это увеличивает вероятность того, что США и НАТО в конечном итоге могут быть втянуты в прямую конфронтацию с Москвой.

Эсер заявляет, что при поддержке Украины со стороны США и других стран Запада конфликт может длиться еще много лет. Если же партнеры Киева не смогут обеспечить ему постоянную помощь, то негативные последствия для Запада будут значительными.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Военнослужащие армии США
Военнослужащие армии США
Военнослужащие армии США
Военнослужащие армии США
Военнослужащие армии США
Военнослужащие армии США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.