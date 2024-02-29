В Вашингтоне столкновение считают неизбежным

Столкновение США и НАТО с Россией после краха Украины неизбежно. В этом убежден экс-глава Пентагона Марк Эспер.

Как пишет бывший министр в статье для CNN, Россия не остановится после того, как добьется успеха на Украине. Это увеличивает вероятность того, что США и НАТО в конечном итоге могут быть втянуты в прямую конфронтацию с Москвой.

Эсер заявляет, что при поддержке Украины со стороны США и других стран Запада конфликт может длиться еще много лет. Если же партнеры Киева не смогут обеспечить ему постоянную помощь, то негативные последствия для Запада будут значительными.

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