Киевский режим пытался атаковать объекты в Крыму с помощью дрона

Попытка пресечена

Очередную попытку киевского режима атаковать объекты на территории России пресекли силы противовоздушной обороны. Украинский дрон сбит над Крымом, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружили дежурные средства ПВО над территорией Республики Крым около 15.45. Воздушная цель уничтожена.

Ранее в Минобороны сообщили об атаке беспилотника ВСУ на Белгородскую область. Дрон был уничтожен силами ПВО, пострадавших и разрушений нет.

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