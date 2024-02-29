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Киевский режим пытался атаковать объекты в Крыму с помощью дрона

16:43
  • четверг
  • 29 февраля 2024

Попытка пресечена

Очередную попытку киевского режима атаковать объекты на территории России пресекли силы противовоздушной обороны. Украинский дрон сбит над Крымом, сообщили в Минобороны.

Российская ПВО уничтожила дрон ВСУ под Белгородом
Второй за полчаса дрон уничтожен над Белгородской областью

По данным военного ведомства, беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружили дежурные средства ПВО над территорией Республики Крым около 15.45. Воздушная цель уничтожена.

Ранее в Минобороны сообщили об атаке беспилотника ВСУ на Белгородскую область. Дрон был уничтожен силами ПВО, пострадавших и разрушений нет.

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