Росфинмониторинг внес в список террористов обвиняемых в убийстве Дугиной

Это предполагаемый исполнитель и ее сообщник

Список террористов и экстремистов, составляемый Росфинмониторингом, пополнился двумя строками. Ведомство включило в него Наталью Вовк и Богдана Цыганенко.

Журналист и публицист Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года. Ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. По данным ФСБ, за убийством стоят украинские спецслужбы.

Следствие назвало и исполнителя убийства - это гражданка Украины Наталья Вовк*. В перечень террористов и экстремистов включен также предполагаемый сообщник Вовк - гражданин Украины Богдан Цыганенко*.

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* Внесены в перечень террористов и экстремистов

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