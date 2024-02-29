Макрон "взвесил и продумал" слова о натовцах на Украине

Президент Франции не отказывается от своего заявления

Эммануэль Макрон не отказывается от своего заявления об отправке западных войск на Украину. Эти слова "взвешены и продуманы", заявил президент Франции, отметив, что тема достаточно серьезная.

Макрон посетил будущую Олимпийскую деревню на окраине Парижа. Французский лидер отказался давать "геополитические комментарии", уточнив, что не стоит думать об украинском конфликте во время открытия Олимпийской деревни. По его словам, спорт должен способствовать умиротворению, передает ТАСС.

Заявление Макрона поддерживают и в правительстве Франции. Премьер-министр Габриэль Атталь заявил, что отправка французских военнослужащих на Украину вполне возможна - солдаты ВС Франции могли бы защищать украинские границы.

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