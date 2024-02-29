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Макрон "взвесил и продумал" слова о натовцах на Украине

18:11
  • четверг
  • 29 февраля 2024

Президент Франции не отказывается от своего заявления

Эммануэль Макрон не отказывается от своего заявления об отправке западных войск на Украину. Эти слова "взвешены и продуманы", заявил президент Франции, отметив, что тема достаточно серьезная.

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Макрон посетил будущую Олимпийскую деревню на окраине Парижа. Французский лидер отказался давать "геополитические комментарии", уточнив, что не стоит думать об украинском конфликте во время открытия Олимпийской деревни. По его словам, спорт должен способствовать умиротворению, передает ТАСС.

Заявление Макрона поддерживают и в правительстве Франции. Премьер-министр Габриэль Атталь заявил, что отправка французских военнослужащих на Украину вполне возможна - солдаты ВС Франции могли бы защищать украинские границы.

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