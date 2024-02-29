Вызовы времени: как в России отреагировали на послание Путина

Повышение уровня жизни людей зависит от крепкой экономики

Это послание президента Федеральному собранию стало самым продолжительным. Оно длилось более двух часов, и в каждом разделе так или иначе затрагивалась тема поддержки семьи. В ближайшие шесть лет Россия должна добиться устойчивого роста рождаемости.

"Очень важно, что у нас теперь появится новый национальный проект, который посвящен семье. И защите наших традиционных духовно-нравственных ценностей. То, что президент продлил семейную ипотеку как минимум до 2030 года", - заявила депутат Госдумы Ольга Занко.

Повышение уровня жизни людей зависит от крепкой экономики. И если два года назад Россия ставила перед собой задачу, как устоять в эпоху санкций, сегодня государство уверенно смотрит в будущее и строит стратегические планы опережающего развития.

"Нам важно вообще всё, что было сказано президентом. Это такое неординарное послание. По сути, четкая программа развития страны. Все его направления, начиная от развития транспорта, образования, социальной сферы, промышленности, напрямую касаются и Москвы. Это проекты развития скоростных магистральных дорог, которые соединят Москву с Питером, Москву с Нижним Новгородом, с Воронежем. Создадут другую транспортную реальность. Это развитие Московских центральных диаметров. Ну и, конечно, это развитие промышленности, высоких технологий. Где Москва является лидером", - отметил Собянин.

Завтрашний день зависит от подрастающего поколения. Впервые отдельный нацпроект будет посвящен молодежи.

"Нет ни одной темы важной, которая бы осталась вне поля зрения президента. Это результат того, что он часто ездить по регионам, общается с людьми, результат его прямых линий. В послании нашли отражения все вопросы, которые волнуют наших граждан, о которых говорят на работе, о которых говорят на кухнях, о которых говорят в транспорте, что волнует людей", - заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Вызовы времени способствовали консолидации политических сил вокруг президента. Вот как послание оценили оппозиционные партии.

"Главное, что мы увидели — максимальное уважение к предпринимателям. Большинство из них — деятельные патриоты, которые видят своё будущее только в России", - сказал Алексей Нечаев, глава парламентской фракции "Новые люди".

Президент поднял и тему элит нашего общества. Это те, кто служит стране. Участники СВО должны получить возможность выходить на ведущие позиции в развитии экономики, в системе государственной и муниципальной власти.

"Проект очень сильно ориентирован на ветеранов. Это очень радует и меня. Я думаю, порадует любого ветерана в молодом возрасте", - сказал Максим Удовиченко, ветеран СВО.

Однозначный ответ прозвучал и на угрозы Запада. Им не нужна сильная Россия. Она нужна нам.

"Президент ответил на все запросы людей, ну и, конечно, тема безопасности. Это ответ недружественным странам. Ответ Вашингтону и Брюсселю. Президент предельно четко ответил", - заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

У нашей страны достаточно сил, в том числе и ядерного сдерживания, чтобы в полной мере обеспечить свою независимость. "Сегодня ясно и четко отвечено. У нас это есть. И это должно представлять для вас не просто угрозу. А это должно привлекать ваше внимание к тому, что с нами лучше не связываться", - отметил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Впрочем, для равноправного международного сотрудничества Россия открыта. Логика эволюции страны - это устойчивое социально-экономическое развитие, помноженное на суверенитет.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"