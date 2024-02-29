Без сильной России мировой порядок невозможен

Послание Владимира Путина сегодня в центре внимания ведущих мировых СМИ. Американские журналисты оценили высокую боеготовность Москвы. Так, издание Newsweek отмечает, что российские ядерные стратегические силы "не позволят вмешиваться во внутренние дела страны".

А телеканалы CNBC и Sky News обращают внимание своих зрителей на то, что россияне едины перед угрозой международного терроризма и не потерпят колониальных стремлений Запада лишить их суверенитета.

Без сильной России мировой порядок невозможен, говорится в материале Figaro. Французские политические обозреватели отмечают также, что санкции не оправдали ожидания экспертов - российская экономика на подъеме, а российский лидер заслуженно уверен в себе.

А телевизионщиков Al Mayadeen поразили ораторские способности российского лидера. Владимир Путин, как отмечается, в своей эмоциональной и страстной речи напомнил об уроках истории, которые западным политикам должны быть весьма поучительны.

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