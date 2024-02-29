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Путин уверен в себе: реакция западных СМИ на послание президента

22:34
  • четверг
  • 29 февраля 2024

Без сильной России мировой порядок невозможен

Послание Владимира Путина сегодня в центре внимания ведущих мировых СМИ. Американские журналисты оценили высокую боеготовность Москвы. Так, издание Newsweek отмечает, что российские ядерные стратегические силы "не позволят вмешиваться во внутренние дела страны".
Путин подтвердил отправку ракет "Сармат" российским военным

А телеканалы CNBC и Sky News обращают внимание своих зрителей на то, что россияне едины перед угрозой международного терроризма и не потерпят колониальных стремлений Запада лишить их суверенитета.

Без сильной России мировой порядок невозможен, говорится в материале Figaro. Французские политические обозреватели отмечают также, что санкции не оправдали ожидания экспертов - российская экономика на подъеме, а российский лидер заслуженно уверен в себе.

А телевизионщиков Al Mayadeen поразили ораторские способности российского лидера. Владимир Путин, как отмечается, в своей эмоциональной и страстной речи напомнил об уроках истории, которые западным политикам должны быть весьма поучительны.

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