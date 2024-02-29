Адвокаты Валиевой подали апелляцию на решение о дисквалификации фигуристки

Документ зарегистрировал Федеральный суд Швейцарии

Решение Спортивного арбитражного суда о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой обжаловано. Апелляцию зарегистрировал Федеральный суд Швейцарии.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января 2024 года принял решение о дисквалификации Валиевой на четыре года. Поводом стало предполагаемое нарушение спортсменкой антидопинговых правил.

30 января Международный союз конькобежцев аннулировал результаты российской фигуристки на Олимпийских играх 2022 года. В результате сборная России в командном турнире фигуристов переместилась с первого места на третье, передает ТАСС.

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