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ПВО сбила еще один беспилотник ВСУ над Белгородской областью

19:13
  • четверг
  • 29 февраля 2024

Уничтожен БПЛА самолетного типа

Второй за сутки дрон ВСУ пытался атаковать объекты в Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны.

Российская ПВО уничтожила дрон ВСУ под Белгородом
Второй за полчаса дрон уничтожен над Белгородской областью

По данным военного ведомства, очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа пресечена. В 17.40 мск украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен.

В Минобороны сегодня уже сообщали о ликвидации воздушной цели в Белгородской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа был уничтожен около 12.50 мск. Пострадавших и разрушений нет, сообщили местные власти.

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