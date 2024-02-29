ПВО сбила еще один беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Уничтожен БПЛА самолетного типа

Второй за сутки дрон ВСУ пытался атаковать объекты в Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа пресечена. В 17.40 мск украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен.

В Минобороны сегодня уже сообщали о ликвидации воздушной цели в Белгородской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа был уничтожен около 12.50 мск. Пострадавших и разрушений нет, сообщили местные власти.

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