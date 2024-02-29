Собянин и Беглов подписали соглашение о сотрудничестве двух городов в сфере здравоохранения

Беглов назвал информационную систему, которая внедрена в Москве, лучшей в стране

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Петербурга Александр Беглов в четверг подписали соглашение о сотрудничестве двух городов в сфере здравоохранения. Церемония состоялась в Белом зале столичной мэрии.

По словам Собянина, такое сотрудничество даст позитивный эффект как для москвичей, так и для жителей Северной столицы.

"Санкт-Петербург и Москва – города побратимы, связанные тысячью нитей многовековой дружбы и сотрудничества во многих сферах. Сегодняшний документ – это один из этапов взаимодействия, это внедрение информационных систем, которые сегодня апробированы в Москве, в санкт-петербургских клиниках для того, чтобы те наработки, которые сделаны в Москве, служили на благо жителей Санкт-Петербурга", – отметил Собянин.

Со своей стороны Беглов назвал информационную систему, которая внедрена в Москве, лучшей в России.

Ранее Собянин сообщил о планах перевести все больницы Москвы на безбумажный формат. В ближайшее время оцифруют все столичные лечебные учреждения.

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