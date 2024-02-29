Собянин: Москва поможет внедрить сервисы МЭШ в школах Дагестана и Тюменской области

Глава Тюменской области высоко оценил технические возможности МЭШ

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение оказать поддержку во внедрении сервисов "Московская электронная школа" (МЭШ) в школах Дагестана и Тюменской области.

"Сегодня в этом соглашении с двумя регионами с удовольствием поможем сделать одну из лучших в мире систем, которая будет работать на благо жителей этих регионов, ну и для нас очень важно: когда мы делимся опытом, мы видим тот опыт, который был в регионах, добавляем в нашу систему, улучшаем ее. Это, конечно, выгодно будет всем нам", – сообщил Собянин.

Глава Тюменской области Александр Моор высоко оценил технические возможности МЭШ.

"Чтобы не изобретать велосипед, лучше всего взять лучшее, что есть в нашей стране, безусловно – это "Московская электронная школа", это совершенно новые технические возможности, это современный верифицированный контент, это новый спектр услуг для школьников, для родителей, для педагогов. Поэтому мы с большим удовольствием соглашение сегодня подписываем", – сказал Моор.

В январе Собянин сообщил, что виртуальными лабораториями "Московской электронной школы" воспользовались более 4,4 млн раз. По словам мэра, библиотека МЭШ - это уникальное собрание учебных материалов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"