Действует румынская боевая группа "Джетика"

Румынская боевая группа "Джетика", а также отдельные граждане Румынии и Молдавии воюют в составе украинской армии против ВС России. Об этом сообщил корреспондент Радио Румынии на Украине. По его словам, военные ведут собственную страницу в соцсети, посредством которой занимаются вербовкой.

Как указал на странице "Джетики" ее командир, это боевая группа, сформированная из носителей румынского языка на Украине. Она образовалась в сентябре прошлого года, объединив румынских бойцов, которые уже находились в различных подразделениях ВСУ.

Как сообщается, боевая группа специализируется на технологиях и военной разведке. Оплата румынских и молдавских добровольцев составляет от нескольких сотен до 3 тысяч евро. Финансирование в основном обеспечивает Киев, поддержка поступает и от румынских граждан, передает ТАСС.

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