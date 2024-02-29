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Трамп потребовал протестировать умственные способности Байдена

20:22
  • четверг
  • 29 февраля 2024

Надо выяснить, почему президент принимает плохие решения

"Продажный" Джо Байден должен сдать тест на умственные способности. Это позволит понять, почему он принимает такие плохие решения, заявил бывший президент США Дональд Трамп.

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Как написал Трамп в соцсети Truth Social, он сам дважды сдавал такой тест, причем оба раза без ошибок. Политик считает, что все президенты, а также претенденты на пост главы государства должны сдавать подобные тесты в обязательном порядке.

Трамп называет Байдена худшим президентом в истории США и заявляет о его неполноценности. Тот, в свою очередь, утверждает, что он лучше своего предшественника на посту хозяина Белого дома.

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