В Британии обвинили Шольца в злоупотреблении разведданными

Речь идет о заявлениях по поводу поставок Киеву крылатых ракет Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц подвергся жесткой критике со стороны британских политиков. Они обвинили его в злоупотреблении разведданными за заявления, объясняющие, почему ФРГ против поставок Украине крылатых ракет Taurus. Причиной негодования англосаксов стало утверждение Шольца, что британские военнослужащие, равно как и французские, поддерживают ВСУ в запусках ракет Storm Shadow.

Бывший министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес обвинил Берлин в том, что он последним приходит на помощь Украине и заявил, что Шольц - неправильный человек на неправильном посту в неправильное время.

В свою очередь бывший глава комитета Палаты общин по обороне Тобиас Элвуд упрекнул Германию в вопиющем злоупотреблении разведданными, которое намеренно рассчитано на то, чтобы отвлечь от нежелания ФРГ вооружать Киев ее собственными системами управляемых ракет большой дальности.

Олаф Шольц неоднократно обращал внимание на то, что Taurus являются очень дальнобойным оружием, и то, что делается для управления полетом ракет и сопровождения к цели со стороны британцев и французов, в Германии выполнить нельзя.

Напомним, немецкий бундестаг ранее проголосовал за представленный фракциями правящей коалиции проект резолюции о поставке Украине дальнобойного оружия.

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