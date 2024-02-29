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Швеция объявила Русскую церковь угрозой безопасности страны

21:00
  • четверг
  • 29 февраля 2024

РПЦ обвинили в шпионаже

Русскую православную церковь в Швеции обвинили в сборе разведданных и других угрожающих безопасности страны действиях. Шведское агентство поддержки религиозных общин заявило, что прекращает господдержку РПЦ.

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Шведские власти утверждают, что РПЦ призывала поддерживать действия России на Украине. Кроме того, религиозная община, якобы, использовалась в качестве платформы для сбора разведданных и для других угрожающих безопасности Швеции действий.

Никаких доказательств предъявленным обвинениям агентство не предоставило. Также не указаны конкретные действия, за которые РПЦ сочли угрозой национального масштаба, передает РИА Новости.

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