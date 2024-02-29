Швеция объявила Русскую церковь угрозой безопасности страны

РПЦ обвинили в шпионаже

Русскую православную церковь в Швеции обвинили в сборе разведданных и других угрожающих безопасности страны действиях. Шведское агентство поддержки религиозных общин заявило, что прекращает господдержку РПЦ.

Шведские власти утверждают, что РПЦ призывала поддерживать действия России на Украине. Кроме того, религиозная община, якобы, использовалась в качестве платформы для сбора разведданных и для других угрожающих безопасности Швеции действий.

Никаких доказательств предъявленным обвинениям агентство не предоставило. Также не указаны конкретные действия, за которые РПЦ сочли угрозой национального масштаба, передает РИА Новости.

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