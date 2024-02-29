Военные базы строились с 2014 года

Удар по России с территории Украины планировался с 2014 года. Планы разрабатывало Центральное разведывательное управление США, для этой цели строились военные базы, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

По словам Риттера, ЦРУ поддержало переворот в Киеве в феврале 2014 года. После чего американская разведка совместно с украинскими коллегами начала строительство баз у российских рубежей с единственной целью — атаковать Россию.

По словам Риттера, визит директора ЦРУ на Украину — это гораздо более важное событие, чем поездка в Киев президента США.Разведчик напомнил в интервью YouTube-каналу Dialogue works, что об угрозе со стороны западных разведок и армий постоянно говорил российский лидер Владимир Путин.

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