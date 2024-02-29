Захарова усомнилась в ментальном здоровье шефа Пентагона

Заявления Остина дипломат назвала безумными

Безумием назвала Мария Захарова слова шефа Пентагона Ллойда Остина об угрозе войны России и НАТО в случае поражения Украины. Официальный представитель МИД России отметила, что такое заявление выглядит как прямая угроза Москве.

Возможно, что Остин пытался придумать отговорку для Зеленского, предположила Захарова. И то, и другое безумно, подчеркнула дипломат в Telegram. По ее словам, зато теперь все видят, кто истинный агрессор – это Вашингтон.

Захарова отреагировала на высказывание Ллойда Остина относительно ситуации на Украине. Министр обороны США заявил, что в случае поражения Киева НАТО вступит в прямой военный конфликт с Россией.

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