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Что изменится в жизни россиян с 1 марта

08:21
  • пятница
  • 01 марта 2024

Вырастут зарплаты медработников в малых городах и селах

С 1 марта в России вступает в силу ряд новых законов и правил.

По указу президента, вырастут зарплаты медработников в малых городах и селах. Соответствующие надбавки назначат и классным руководителям, работающим в небольших населенных пунктах.

С марта проиндексируют пенсии тем, кто отпраздновал 80-летний юбилей, а также инвалидам 1 группы.

С этого дня будет труднее получить ипотеку гражданам, у которых уже есть серьезная долговая нагрузка. Им чаще станут отказывать в кредите на жилье.

И нововведение для автомобилистов: оформить полис ОСАГО водители смогут на короткий срок - от 1 дня до 3 месяцев.

А для поддержания стабильной ситуации на топливном рынке с 1 марта правительство ввело временный запрет на экспорт бензина.

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