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Российские подразделения группировки "Центр" отразили девять контратак ВСУ

08:25
  • пятница
  • 01 марта 2024

На донецком направлении ВС России улучшили положение по переднему краю

Российские подразделения группировки "Центр" при поддержке авиации и артиллерии отразили девять контратак ВСУ. Уничтожено большое количество живой силы и техники противника.

На донецком направлении наши войска улучшили положение по переднему краю. Только за одни сутки неприятель потерял убитыми и ранеными до 600 боевиков. Средствами ПВО сбиты 49 вражеских дронов, перехвачены 6 снарядов РСЗО HIMARS.

В районе Авдеевки экипажи самоходных орудий "Нона" уничтожили группу пехоты противника. Скопление неонацистов уссурийские десантники выявили в ходе разведки. Артиллерийские подразделения сразу же выдвинулись на огневые позиции и нанесли точные удары 120-миллиметровыми снарядами по опорнику боевиков. Работали в темное время суток, чтобы вражеские беспилотники не смогли засечь наши орудия. Для обнаружения противника использовали приборы ночного видения и тепловизоры.

На южнодонецком участке фронта отличились экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34. Они нанесли удары фугасными авиабомбами с универсальными модулями планирования и коррекции по скоплению живой силы и опорным пунктами противника. Использование таких боеприпасов позволяет максимально точно поражать цели, не входя в зону контроля ПВО неприятеля. После выполнения боевой задачи летчики вернулись на аэродром базирования.

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