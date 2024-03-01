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Враг бежит: названы имена новых героев СВО

08:22
  • пятница
  • 01 марта 2024

Лейтенант Дмитрий Митраков лично уничтожил вражеский пулеметный расчет

В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных в зоне проведения СВО.

Лейтенант Дмитрий Митраков обнаружил группу украинских диверсантов, которые двигались в район расположения российских войск. Выбрав выгодную позицию для атаки своего подразделения, Дмитрий лично уничтожил вражеский пулеметный расчет. Радикалы, понеся существенные потери, бежали с поля боя.

Сержант Дмитрий Соколов, двигаясь в составе колонны, попал под массированный обстрел ВСУ. Машина связи, которой он управлял, получила повреждения. Под плотным огнем противника Дмитрий оперативно отремонтировал автомобиль и восстановил связь с командованием. Это позволило успешно отбить атаку неприятеля.

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