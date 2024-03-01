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США заблокировали в ООН очередное заявление с осуждением Израиля

08:28
  • пятница
  • 01 марта 2024

Накануне израильские военные открыли огонь по толпе мирных палестинцев

В Совете безопасности ООН Соединенные Штаты заблокировали очередное заявление с осуждением вопиющих действий Израиля. Заседание прошло в закрытом режиме и было посвящено трагическим событиям в городе Газа.

Накануне израильские военные открыли огонь по толпе палестинцев, ожидавших прибытия гуманитарной помощи. Погибли 112 человек, 760 получили ранения. Причем, как сообщают палестинские власти, огонь велся прицельно по мирным жителям.

За принятие документа с осуждением действий армии Израиля выступили все члены Совбеза ООН, кроме США. В Тель-Авиве также не признали вину - представитель ЦАХАЛ сообщил, что палестинцы затоптали друг друга в давке. А несколько человек были застрелены, когда направились в сторону одного из израильских танков.

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