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Байден и Трамп одновременно посетили Техас

08:37
  • пятница
  • 01 марта 2024

Губернатор штата предпочел сопровождать своего однопартийца

Джо Байден и Дональд Трамп в рамках своих предвыборных кампаний одновременно посетили Техас. При этом губернатор штата республиканец Грег Эбботт предпочел сопровождать не нынешнего главу американского государства, а своего однопартийца. В благодарность Трамп назвал его одним из двух возможных кандидатов на пост вице-президента в случае своего избрания.

Трамп побывал в городе Игл-Пасс на границе с Мексикой и осмотрел защитные заграждения. А также в очередной раз обвинил главу Белого дома в небывалом наплыве нелегалов, назвав это "вторжением имени Джо Байдена".

Со своей стороны, нынешний хозяин Овального кабинета в своем выступлении перед избирателями заочно предложил Трампу сотрудничество в охране границы. Впрочем, немалую часть своей речи Байден посвятил вовсе не миграционному кризису, а борьбе с изменением климата.

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Джо Байден и Дональд Трамп
Джо Байден и Дональд Трамп
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