Гороскоп на сегодня, 4 марта, для всех знаков зодиака

День фейков и провокаций

Овны

Этот понедельник может и правда быть тяжелым, особенно если вы будете невнимательны с деньгами. Расплачиваясь картой или делая переводы, будьте сосредоточены!

Тельцы

Уран в вашем знаке начал ссору с Венерой из Водолея, а потом к этой сваре подключится и Марс. Всю неделю будьте безукоризненно вежливы с начальством и преподавателями!

Близнецы

Вам не грех побыть циником, который никому не доверяет. Это день фейков и провокаций, которые вызывают конфликты или хаос.

Раки

"Слово не воробей, вылетит - не поймаешь!" - помните об этом сегодня. Если кто-то вас обидит, не торопитесь рвать отношения, вполне возможно, что он сделал это на эмоциях.

Львы

Старайтесь не допускать ошибок на работе, а чтобы этого не случилось, делайте что-то одно. Будьте также готовы к тому, что могут пропасть интернет или электричество.

Девы

Берегите нервы и в целом здоровье, а все остальное приложится. Постарайтесь пообедать сегодня в тихой спокойной обстановке, а вечером - пройтись хоть немного пешком.

Весы

Звезды призывают вас стоять на страже своих интересов. Не позволяйте никому запудрить вам мозги пустыми красивыми словами, не давайте в долг и никого не угощайте.

Скорпионы

Неподходящий день для покупки и продажи недвижимости, мебели, бытовой техники. Выходя из дома, выключите из розеток электроприборы - на всякий случай.

Стрельцы

Поездки могут проходить сегодня нервно, вы можете попасть в пробку или обнаружить на своем пути ремонт. Выходите из дома пораньше и не отвлекайтесь на гаджеты.

Козероги

Неожиданные финансовые проблемы могут застать вас врасплох. Не торопитесь расставаться с деньгами, у вас есть право взять паузу на обдумывание и консультации.

Водолеи

Венера в вашем знаке попала в переплет и отбивается от непредсказуемого Урана. Будьте осторожны везде и во всем, от скользких тротуаров до непредсказуемых людей.

Рыбы

Избегайте партнеров, если у вас есть подозрения относительно их порядочности. Если вам кто-то не нравится, не ругайте себя - возможно, это интуиция пытается вас защитить.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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