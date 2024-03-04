Гороскоп на сегодня, 4 марта, для всех знаков зодиака

День фейков и провокаций
Овны
Этот понедельник может и правда быть тяжелым, особенно если вы будете невнимательны с деньгами. Расплачиваясь картой или делая переводы, будьте сосредоточены!
Тельцы
Уран в вашем знаке начал ссору с Венерой из Водолея, а потом к этой сваре подключится и Марс. Всю неделю будьте безукоризненно вежливы с начальством и преподавателями!
Близнецы
Вам не грех побыть циником, который никому не доверяет. Это день фейков и провокаций, которые вызывают конфликты или хаос.
Раки
"Слово не воробей, вылетит - не поймаешь!" - помните об этом сегодня. Если кто-то вас обидит, не торопитесь рвать отношения, вполне возможно, что он сделал это на эмоциях.
Львы
Старайтесь не допускать ошибок на работе, а чтобы этого не случилось, делайте что-то одно. Будьте также готовы к тому, что могут пропасть интернет или электричество.
Девы
Берегите нервы и в целом здоровье, а все остальное приложится. Постарайтесь пообедать сегодня в тихой спокойной обстановке, а вечером - пройтись хоть немного пешком.
Весы
Звезды призывают вас стоять на страже своих интересов. Не позволяйте никому запудрить вам мозги пустыми красивыми словами, не давайте в долг и никого не угощайте.
Скорпионы
Неподходящий день для покупки и продажи недвижимости, мебели, бытовой техники. Выходя из дома, выключите из розеток электроприборы - на всякий случай.
Стрельцы
Поездки могут проходить сегодня нервно, вы можете попасть в пробку или обнаружить на своем пути ремонт. Выходите из дома пораньше и не отвлекайтесь на гаджеты.
Козероги
Неожиданные финансовые проблемы могут застать вас врасплох. Не торопитесь расставаться с деньгами, у вас есть право взять паузу на обдумывание и консультации.
Водолеи
Венера в вашем знаке попала в переплет и отбивается от непредсказуемого Урана. Будьте осторожны везде и во всем, от скользких тротуаров до непредсказуемых людей.
Рыбы
Избегайте партнеров, если у вас есть подозрения относительно их порядочности. Если вам кто-то не нравится, не ругайте себя - возможно, это интуиция пытается вас защитить.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"