Москалькова: Киев попросил отдать тела погибших при крушении Ил-76

На борту находились 65 украинских пленных

Украинская сторона обращалась к российским представителям по вопросу возможной выдачи тел погибших при крушении военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом в пятницу, 1 марта, рассказала уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова.

Омбудсмен подчеркнула, что "тела могут быть переданы согласно процедурам, которые существуют", причем "для этого все необходимое с точки зрения процедуры имеется".

При этом Москалькова не стала называть сроки возможной передачи украинской стороне останков пленных, сообщает РИА Новости.

Ил-76 потерпел крушение 24 января под Белгородом. Погибли все, кто находился на борту — шесть членов экипажа, 65 пленных солдат Вооруженных сил Украины, которых везли для обмена, и трое сопровождающих. Посол российского МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что украинский удар по Ил-76 был направлен на то, чтобы оборвать любые контакты между Москвой и Киевом.

При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что на вопрос о том, были ли украинские военнопленные в самолете Ил-76, сбитом над Белгородской областью, может с уверенностью дать отрицательный ответ.

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