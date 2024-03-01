Шольц объяснил отказ от поставок Украине ракет Taurus

Киев давно просил это оружие

Берлин воздерживается от поставок Киеву крылатых ракет Taurus, поскольку они способны поражать цели в Москве. Такое заявление сделал в четверг, "9 февраля, канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Политик отметил, что дальнобойность Taurus достигает 500 километров, а значит, "если ее неверно применить, то она может поразить цель где-нибудь в Москве".

Шольц пояснил, что для обеспечения контроля над применением ракет Taurus потребовалось бы отправить на Украину военных бундесвера, но ФРГ категорически отвергает такой вариант, сообщает РИА Новости.

Шольц и ранее категорически отвергал возможность отправки на Украину ракет Taurus. Он подчеркивал, что для их наведения потребовались бы немецкие специалисты, но в Германии продолжает действовать принцип: нога немецкого солдата не ступит на землю Украины.

Тема помощи киевскому режиму испортила отношения Шольца с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, отмечают СМИ. По словам источников, противоречия между Парижем и Берлином о поддержке Украине перерастают из разногласий в практически открытую вражду.

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