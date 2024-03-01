ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Шольц объяснил отказ от поставок Украине ракет Taurus

08:37
  • пятница
  • 01 марта 2024

Киев давно просил это оружие

Берлин воздерживается от поставок Киеву крылатых ракет Taurus, поскольку они способны поражать цели в Москве. Такое заявление сделал в четверг, "9 февраля, канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Путин подтвердил отправку ракет "Сармат" российским военным

Политик отметил, что дальнобойность Taurus достигает 500 километров, а значит, "если ее неверно применить, то она может поразить цель где-нибудь в Москве".

Шольц пояснил, что для обеспечения контроля над применением ракет Taurus потребовалось бы отправить на Украину военных бундесвера, но ФРГ категорически отвергает такой вариант, сообщает РИА Новости.

Шольц и ранее категорически отвергал возможность отправки на Украину ракет Taurus. Он подчеркивал, что для их наведения потребовались бы немецкие специалисты, но в Германии продолжает действовать принцип: нога немецкого солдата не ступит на землю Украины.

Тема помощи киевскому режиму испортила отношения Шольца с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, отмечают СМИ. По словам источников, противоречия между Парижем и Берлином о поддержке Украине перерастают из разногласий в практически открытую вражду.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Олаф Шольц
Олаф Шольц
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.