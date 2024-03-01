Пушков резко прокомментировал слова Остина о войне России и НАТО

Политик считает, что глава Пентагона не до конца понимает, что говорит

Глава Пентагона Ллойд Остин не до конца понимает, что говорит, когда сообщает о потенциальной войне НАТО против России. Об этом написал сенатор Алексей Пушков в своем телеграмм-канале. Он напомнил, что Европа уже начала задумываться - какие последствия будет иметь противостояние на Украине.

Российский политик привел в пример статью из журнала Spiegel. В ней журналист спрашивал, как далеко Запад может зайти в конфликте на Украине. И этот вопрос озадачивает многих в Европе. Кроме, как считает Пушков, британских министров, президента Франции и шефа Пентагона Ллойда Остина.

Напомним, глава американского оборонного ведомства заявил, что в случае поражения Украины в противостояние вступит НАТО. Свое мнение Остин высказал в ходе слушаний в Палате представителей США.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"