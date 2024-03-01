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Пушков резко прокомментировал слова Остина о войне России и НАТО

08:27
  • пятница
  • 01 марта 2024

Политик считает, что глава Пентагона не до конца понимает, что говорит

Глава Пентагона Ллойд Остин не до конца понимает, что говорит, когда сообщает о потенциальной войне НАТО против России. Об этом написал сенатор Алексей Пушков в своем телеграмм-канале. Он напомнил, что Европа уже начала задумываться - какие последствия будет иметь противостояние на Украине. 

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Российский политик привел в пример статью из журнала Spiegel. В ней журналист спрашивал, как далеко Запад может зайти в конфликте на Украине. И этот вопрос озадачивает многих в Европе. Кроме, как считает Пушков, британских министров, президента Франции и шефа Пентагона Ллойда Остина. 

Напомним, глава американского оборонного ведомства заявил, что в случае поражения Украины в противостояние вступит НАТО. Свое мнение Остин высказал в ходе слушаний в Палате представителей США. 

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