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Артисты Львовского оперного театра не вернулись после гастролей на родину

08:58
  • пятница
  • 01 марта 2024

В Финляндии остались два солиста балета и жена одного из них

Львовский оперный театр не досчитался трех артистов балета. Они решили не возвращаться на Украину после гастролей в Финляндии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ. Андрей Михалиха, его жена Юлия и Богдан Ключник были с театром на гастролях с 8 по 22 февраля. Однако после во Львове так и не появились. 

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Ни руководство театра, ни сами артисты ситуацию не комментировали. Сейчас спектакль "Дон Кихот" с участием беглых танцоров должен идти во Львове. Отмен нет. 

Напомним, это не первый случай "побега" за границу с Украины. Так в декабре прошлого года ведущий одного из новостных каналов Алексей Печий отказался возвращаться после завершения саммита в Брюсселе, на освещение которого он получил аккредитацию. Так же за границей остались многие спортсмены, которые выезжали на международные соревнования. 

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Львовский оперный театр
Львовский оперный театр
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