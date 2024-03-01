Четыре беспилотника ВСУ сбиты над Белгородской и Нижегородской областями

Эффективно сработала система ПВО

Российские дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на пятницу. 1 марта, перехватили три украинских беспилотника над Нижегородской областью и уничтожили один над Белгородской областью.

Как уточнили в Telegram-канале российского Министерства обороны, успешно пресечена новая попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

В Нижегородской области беспилотники перехватили над крупным промышленным городом Дзержинском. Как рассказал его мэр Иван Носков, украинские аппараты пытались атаковать территорию промзоны. В своем Telegram-канале Носков подчеркнул, что обошлось без жертв и разрушений.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что ВС России необходимо обеспечить наиболее востребованными зенитными управляемыми ракетами. Он подчеркнул, что расход таких ракет к системам ПВО с российской стороны будет возрастать.

Между тем в России создана комплексная система защиты объектов от беспилотных летательных аппаратов, способная своевременно выявлять и подавлять их сразу несколькими способами. Искусственный интеллект позволяет системе функционировать без помощи оператора.

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