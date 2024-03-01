ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Япония расширила антироссийские санкции

09:18
  • пятница
  • 01 марта 2024

Черные списки дополнены

Правительство Японии расширило санкционные списки в отношении России из-за ситуации на Украине, включив в них еще 12 физических лиц и 36 организаций.
Новая Зеландия ввела очередную порцию санкций против России

Рестрикции введены, в частности, в отношении уполномоченной по правам ребенка в Калужской области Ирины Агеевой и ее коллег из Ростовской области Ирины Черкасовой и Чечни Мансура Солтаева. Под действие ограничительных мер попал также предприниматель Артем Усс и директор детского лагеря "Артек" в Крыму Константин Федоренко.

Из юридических лиц в черные списки Японии попали концерн "Калашников", "Алмаз-Антей", "Уралвагонзавод", Объединенная судостроительная корпорация, "Тинькофф банк", сообщает ТАСС.

После оглашения российским лидером Владимиром Путиным послания Федеральному собранию французские политические обозреватели отмечали, что рестрикции не оправдали ожидания экспертов: экономика России на подъеме, а глава государства заслуженно уверен в себе.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что наша страна будет отвечать на санкции "практическими делами", а именно — развитием национальной экономики в стремлении сделать ее самодостаточной. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Флаг Японии
Флаг Японии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.