Черные списки дополнены

Правительство Японии расширило санкционные списки в отношении России из-за ситуации на Украине, включив в них еще 12 физических лиц и 36 организаций.

Рестрикции введены, в частности, в отношении уполномоченной по правам ребенка в Калужской области Ирины Агеевой и ее коллег из Ростовской области Ирины Черкасовой и Чечни Мансура Солтаева. Под действие ограничительных мер попал также предприниматель Артем Усс и директор детского лагеря "Артек" в Крыму Константин Федоренко.

Из юридических лиц в черные списки Японии попали концерн "Калашников", "Алмаз-Антей", "Уралвагонзавод", Объединенная судостроительная корпорация, "Тинькофф банк", сообщает ТАСС.

После оглашения российским лидером Владимиром Путиным послания Федеральному собранию французские политические обозреватели отмечали, что рестрикции не оправдали ожидания экспертов: экономика России на подъеме, а глава государства заслуженно уверен в себе.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что наша страна будет отвечать на санкции "практическими делами", а именно — развитием национальной экономики в стремлении сделать ее самодостаточной.

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