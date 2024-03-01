Три человека погибли в ДТП в Подмосковье

На трассе Р-22 под Каширой столкнулись четыре автомобиля

Три человека погибли, еще двое пострадали в страшном ДТП в Подмосковье. На трассе под Каширой столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщает телеграм-канал "Подмосковная полиция". ЧП произошло в 4.40 утра на 121 километре трассы Р-22 "Каспий".

По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель машины "Тойота". Он совершил столкновение с тремя автомобилями. В итоге - трое погибших и двое пострадавших.

Сотрудники ГИБДД сейчас устанавливают все обстоятельства аварии. По результатам проверки будет принято решение о наказании виновных.

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