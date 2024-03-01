ВС России укрепили свои позиции на линии соприкосновения донецкого участка фронта

За сутки там отражены четыре попытки радикалов перейти в контратаку

Весь минувший день российская артиллерия наносила массированные удары по позициям боевиков в поселке Красное. Он в нескольких километрах от Артемовска. И вот с передовой пришли срочные сообщения: нашим десантникам удалось взломать укрепления ВСУ. И почти весь населенный пункт перешел под контроль российских войск. Противник пытался контратаковать, но все вылазки отбиты.

Дивизион гаубиц под Бердычами уничтожил еще один американский танк "Абрамс". Точно отработала и авиация по поселку Красноармейск. Серией ракетно-бомбовых ударов разнесла пункт дислокации ВСУ, в котором находилось более 200 националистов. В том числе и польских наемников. Еще один мощный штурм при поддержке батарей в эти минуты идет в Белогоровке. Российские бойцы уже прорвались и смогли закрепиться на окраинах.

В Авдеевке раскаты непрерывно работающей артиллерии слышны только эхом. Во время осмотра брошенных позиций ВСУ бойцы нашли шевроны неонацисткого батальона, который больше прославился мародерством, чем участием в боевых действия. Среди награбленного - еще советские ордена и медали.

Первый в Авдеевке медпункт, открытый нашими бойцами, - пока в подвале. Но есть почти все, что нужно для амбулаторной помощи и даже несложных хирургических операций. Уже через две недели жители Авдеевки смогут участвовать, как и граждане других освобожденных районов, в президентских выборах. Власти ДНР обещают создать для голосования все необходимые условия. Сегодня люди получают и новые паспорта.

Как только саперы очистят от мин все дороги, проведут их ремонт, а ситуация станет безопасной для движения общественного транспорта, Донецк и Авдеевку свяжут регулярные маршруты. Столица Донбасса на днях получила почти 250 новых автобусов.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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