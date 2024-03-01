Пентагон пугает войной, Шольц стал агентом Кремля: политические сводки пятницы

Европейские аграрии тем временем продолжают бастовать

Двухчасовой допрос от конгрессменов глава Пентагона Ллойд Остин высидел как на иголках. Вопросы в основном касались его здоровья и причин того, почему же тот скрывал от администрации действующего президента реальную информацию о своем плохом самочувствии. Оправдания следовали одно за другим, попыток сменить тему было несколько. Остановился глава военного ведомства на беспроигрышном варианте - сетования по бедственному положению Украины на фронте.

"Если Украина снова падет, Путин на ней не остановится. Он просто продолжит идти вперед, нападать, захватывать суверенные земли своих соседей. Так что если вы - страна Балтии, то вы сильно обеспокоены, что вы на очереди. Так что они знают Путина, знают, на что он способен. И, говоря откровенно, если Украина падет, я всерьез считаю, что НАТО будет воевать с Россией", - сказал глава Пентагона.

А это уже прямая угроза вовлеченности НАТО в конфликт с Россией. На такие заявления главы Пентагона оперативно отреагировали в нашем МИДе.

"Это прямая угроза России или попытка придумать отговорку для Зеленского? И то, и другое безумно. Зато теперь все видят, кто агрессор - это Вашингтон", - написала представитель ведомства Мария Захарова.

Эмманюэль Макрон, который первым из лидеров стран НАТО допустил вероятность отправки войск альянса на территорию Украины, от своих слов отказываться не спешит. Его заявления, мол, были отнюдь не импульсивными, а вполне себе взвешенными и обдуманными. Показательно, что 68% населения Франции при этом идею своего президента не поддерживают - это уже данные газеты Le Figaro. С резкой критикой выступил канцлер Германии Олаф Шольц, заявив, что никаких немецких солдат на украинский фронт он отправлять не собирается. Как и делиться с армией ВСУ своими ракетами Taurus.

"У ракеты Taurus дальнобойность 500 км, и при неправильном использовании она может достичь конкретной цели где-нибудь в Москве. Прежде чем отправить такое оружие, нужно сначала ответить на вопрос: как его будут использовать", - указал Шольц.

Быть как британцы, которые помогают украинцам запускать свои ракеты Storm Shadow, в том числе по мирным людям, Берлин не хочет. За такие заявления газета Telegraph моментально окрестила Шольца агентом Кремля, работающим на российскую пропаганду. Правило "не знаешь, что сделать, - обвиняй русский" работает на Западе постоянно. Удивительно, что в протестах европейских фермеров до сих пор не обвинили Москву. Аграрии Старого Света продолжают бастовать. Самая острая ситуация - в Польше. Граница с Украиной по-прежнему на замке - очередь из 2 тысяч фур растянулась на десятки километров. Грозные заявления премьера Дональда Туска о возможности полного прекращения товарооборота с Киевом повисли в воздухе.

Польские фермеры угрожают пойти дальше и с сегодняшнего дня заблокировать границу еще и с Литвой. Блокаду планируют растянуть на неделю. В Вильнюсе готовы к самому худшему сценарию.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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